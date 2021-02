Küsitlusest selgus, et hooldekodude külastuspiirangute ajal tuntakse kõige rohkem puudust oma lähedastest, kellega kokkusaamised on möödunud aasta kevadest saati olnud raskendatud või sootuks võimatud. Oma IT-partneri Primend abiga ostis SYNLAB Eesti hooldekodudele 115 tahvelarvutit, mis on varustatud enamlevinud suhtlustarkvaraga. Tahvelarvutitel on spetsiaalsed jalad, mis võimaldavad arvutit kasutada ka neil inimestel, kellel endal pole võimalik ekraani käes hoida. Kasutamiseks viiakse läbi koolitused.

Saaremaa Südamekodu juhi Piret Piheli sõnul on neil väga hea meel, et saavad koos SYNLABiga aidata hoolealustel oma lähedastega suhelda. "See on oluline mõlemale osapoolele. Hoolealused tunnevad, et neist hoolitakse, lähedased mitte ainult ei kuule, vaid saavad ka oma silmaga veenduda, kuidas olukord on," selgitas ta. "Töötajate jaoks on oluline lisaväärtus see, et saame koolituse, kuidas tahvleid ja suhtluskanaleid kasutada, et meie elanike suhtlemine omastega laabuks tõrgeteta."