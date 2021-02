Neli kooli on distantsõppel

THK Kallemäe osa on distantsõppel nädala lõpuni. Täna testitakse sealseid õpetajaid ja tavapärast õppetööd loodetakse jätkata esmaspäevast.

KG-s on praegu distantsõppel üks 9. klass ja 12 spordiringi õpilast, kes saavad kooli tagasi minna 15. veebruaril, ning üks 3. klass, kes naaseb koolimajja 16. veebruaril.

Eile lisandus terviseameti andmetel Muhusse kaks ja Saaremaale 24 nakatunut, kellest 20 viibib Saaremaal. 10 nakatunud inimest on juba varemalt lähikontaktseina isolatsioonis olnud ja 10 puhul on nakatumine osaliselt seotud varasemate juhtumitega. Uusi positiivseid testitulemusi on lisandunud üle kogu Saaremaa.