“Jäätee!” vastas ta, sära silmis. Eesti keeles. Ta ütles ka, et talle meeldivat nurk, milles eesti keele kõnelejad maailma näevad, kuidas kirjeldavad seda, mis neile – ehk siis meile – oluline on. Mäletan, et olin sellest võlutud, sest eesti keel on ilmselt miski, mille üle me väikerahvana uhked oleme.

See on ka põhjus, miks ma arvan risti vastupidi neile, kelle meelest füüsilisse konnatiiki suletud Eesti on see, mis konserveerib emakeele. Konserv on konserv. Säilib mingi aja ja läheb siis pahaks. Mina usun sellesse, et eesti keelel on sisemist jõudu, et hakkama saada, tugevneda ja rikastuda, võluda neid, kes siia saabuvad. Seepärast on ka mu meelest hea, et Kaja Kallase valitsus pöörab tagasi välismaalaste seaduse muudatused, mille laiem eesmärk oli just nimelt riigi kaanetamine.