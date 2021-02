NASVA – SEE ON JÕGI: Poole sajandi eest Nasvale koduväiks tulnud Hillar Lipp nendib, et küla sissesõitu ehtiv kahe- ja poolesaja aasta vanune viltune pedajas tähistab küll Nasva tekkimist, kuid kaluriküla südameks on ikkagi jõgi ja põline kalasadam. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl