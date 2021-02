Kuivõrd tõhusalt vaktsiinid toimivad?

TÕHUS ABI, KUID MITTE TÄIUSLIK: Vähemalt praegu on suurem osa teadlasi seisukohal, et kasutusel olevad vaktsiinid hoiavad ära COVID-19 raskemad haigusjuhtumid. Et vaktsiinid suudaksid aga nakatumise ja haigestumise hoopis ära hoida, seda ei söanda täna sajaprotsendilise kindlusega veel keegi öelda. FOTO: Brookings edu