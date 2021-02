Torgu saal uut akustikat ei saa

Vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär ütles, et sõrulaste mure pandi investeerimisvajaduste nimekirja, milles olevaid ettepanekuid arutatakse järgmise eelarve läbirääkimistel.

Torgu kogukonnamaja saali, mis on piirkonna suurim ruum, probleem on kaja. Kehv akustika ei võimalda korraldada kultuuriüritusi ning isegi seminare on raske läbi viia.