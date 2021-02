Aste põhikoolis esmaspäevast õppetööga ei alustata

Vallavalitsuse teatel on põhjus selles, et Aste piirkonnas on palju koroonaviirusesse nakatunuid ja lähikontaktseid. Vajadusel tagatakse järelevalve nendele 1.–4. klassi õpilastele, kelle pered seda vajavad. Esmaspäeval vaadatakse üle Aste kooli õppetöö korraldus alates 2. märtsist.