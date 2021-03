Saaremaa politsei sai koroona tõttu abijõude

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et töö saab tehtud ja kõik on korras. Politseijõud on vähenenud ka seoses üleeile toimunud koroonavastase vaktsineerimise järelmõjudega. Antsaare sõnul saavad kõik, kel on mingeid kõrvalnähte ilmnenud, end rahulikult turgutada ega ole pidanud tööle tulema.