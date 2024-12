AASTA SÜLT Lümanda rahvas mekkis peenemaid poesülte

Võimalusi on siin palju, piparkookidest verivorsti ja seapraeni, aga pärast mõningast arutelu otsustasime Lümandasse külakostiks sülti viia. Aga et asi lõbusam saaks, pakkusime välja lisaks süldi mekkimisele ka toidule hinnete panemise. Ehk siis teeme kindlaks, milline poesült Lümanda inimestele kõige rohkem mokkamööda on.