Vallavalitsus teatas prügifirmale saadetud märgukirjas, et ootab vastavalt hankelepingule infot kõigi tühisõitude kohta hiljemalt 24 tunni jooksul pärast sõidu toimumist (digifoto ja sõidu asjaolud).

Kui tühisõitu jäätmeveoteenusega liidetud kinnistule pole fikseeritud, siis tuleb seda käsitleda jäätmemahuti tühjendusena ja teenuse eest kliendile arve esitada. Kui pole aga tehtud tühisõitu ega osutatud teenust, siis on jäätmevedaja jätnud kinnistu jäätmeveoteenusega liitmata.

Prügimehe nõukogu esimees Riho Nook ütles Saarte Häälele, et jutt käib kinnistutest, kus hetkel keegi ei ela ja seetõttu ei teki ka prügi. Neil on kõige harvema võimaliku sagedusega tühjendusgraafik, kuid isegi selle juures ei ole mõtet üle 20-tonnist veokit kaugesse maanurka tühja konteineri juurde sõidutada.

Ettevõtte hinnangul on tegemist vallavalitsuse ilmse ülereageerimisega ehk “eesti keeles lollusega”. “Juhul kui mõnel vallaametnikul ei ole soojas ja mugavas kodukontoris midagi tarka teha, siis ärgu tehkugi midagi, vähemalt ei segaks ta töötegemist praegusel niigi pingelisel ajal,” kirjutas Nook märgukirjale vastuseks. “Oleme veendunud, et praeguses eriolukorras oleks tühisõitude puhul tegemist ilmse vedajapoolse aja ja ressursi raiskamisega, mistõttu ei tee me neid ka edaspidi kuni eriolukorra lõppemiseni,” lisas ta.