Haiglas töö käib. Aasta tagasi oli haigla suletud, sisuliselt tegeleti ainult koroonaga. Praegu on plaaniline töö piirangutega. Meil on avatud kolm koroonaosakonda, 29 patsienti ravil. Oleme nii palju õppinud, et koos koroonaga saab elada ja töötada. Loodan, et sügisel ja järgmisel aastal oleme me veel paremad.