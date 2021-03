MUHU UUDISSED ⟩ Akkame oabitsad voatama

Neh kellu kahestteistmest suab Palgeroamatus Muhu Pärandikooli ürituse juures nähe Muhu oabitsa ristseid. Ja oogid nõnna, et kui ep sua otseti rahvast läbisegamini kokku aada, siis pidu ep pia mitte pidamata jäema selle taudi. Vat just kiusu pärast tieme nõukse virtuaalse larbatsku. Et näitame äe, et põlegid taris ühe kena pidu jäuks rahvast kuskile kokku aada, suab sedaviisi kua, et igaüks istub kodu ja pidu köib. Neh, lidinaid ja lädinaid, mis lava piale panna, tuleb iseomal kojo varuda ja pisike topka kua.

Aga oabits oo uhke. Oad ja Eed kahegeste rallivad, oma nänne ja toadiga seltsis. Juba oo uuritud kua, et miks oo toaet ja põle taeda ega papa. Neh, voata, iga pere lapsed kutsuvad oma vanavanemaid isemuodi. Ja Oad ja Eed kutsuvad omasid sedaviisi.

Moo lastel ollid eluaegas üldse tuiu ja vassa. Nõnna et põle sie toaet undrehti vale üht. Ja neh, mualapsed, kut naad sial oabitsas oo, ja tüöd ja tegemist oo nendel küll ja viel. Laskvad sokipöisil rinki, kui põle just pätte jalgas mitte. Oabitsa kuane pialt oo nähe, et nendel oo kodu üks krants ja kukk ja kanad koa. Ja oabitsast suab selgeks, et üks uhke nastlik kiiss oo nendel kua. Ja juu nendel piab ikka mõni lauda-

luom kua olema. Misepärast naad muedu elu pial murdeid mutsimas köivad. Ja et naad muhulased oo, siis aega oo nendel kua. Et kuulda, nähe, mis ümberrinki sünnib.

Neh, et üle selle, et muhu kielest aimdust suab, õppeb seda kua, mesmuodi Muhu elu oo oln ja lapsed sii juba iidamast-aadamast toemetan.

Nõnna et pühabe, pireke enne seda, kut kellu suab kakstesn, katsuge ennassimi okurooti panna ja siis lähäb lahti. Mudud neh, enne tuleb ikka Palgeroamatus pärandikuoli lehe pial enassid sõnna ürituse piale ää koa märkida.

Ja kis ep sua just õigeks aaks, siis põle kua ullu. Sedasammat videot suab pärast nähe Muhu nuordekeskuse Youtube kanali pialt. Seda suab siis juba Palgeroamatust ikka jälle selle ürituse juurest pühabe lõunast uurida. Ja vallaga sai kua juba kaupa tehtud, et sellesamma video suab valla kodulehe piale kua ja tervitusekõned ja tellimise lehed ja korrad ja puhas. Et nie, kis põle sial Palgeroamatu sihes, et nie kua ikka ilma ep jäeks.

Oabitsa innaks sai märgitud kümme rupla (sedaviisi nie vanad muhulased neid eurusid kutsuvad). Oabitsaid suab omale tellida nõnna, et ise pasturoati järgi minnasse, ja nõnna kua, et pakiga kojo soadetse. Pakiga suatmise iest küsitse kolm rupla juure.