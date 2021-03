Mudlumile Kulka kirjanduspreemia

Kirjanik tõdes rahvusringhäälingu veebis, et tal on veidi raske olla sellisel isiklikul teemal kirjutatud raamatuga kuskil nomineeritud. “Esimeste raamatute puhul ootad seda tähelepanu ja ootad, et midagi juhtuks, ja tahad, et sulle hästi öeldaks. Mitte et ma praegu ei tahaks, aga mul on ikkagi selline tunne, et sellised raamatud ei peaks ilmuma, see on eetiliselt küsitav tegu,” rääkis ta.

“Ka surm tehakse kaubaks,” nentis kirjanik. “See ongi see eetiline küsimus, aga võib-olla on kellelgi sellest kergem. See on see leinaga toime tulemise protsess. Mälu kaalumine, et mis siis jääb ühe inimese elust järele, kas mul on õigus tema elu hukka mõista, kas mul on õigus sellest kirjutada, kas mul on õigus sellest arvata midagi. Ütleme nii, et mu ema oli kange arvaja minu elu kohta. Mingis mõttes oleme tasa nüüd.”