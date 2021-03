Beebidele sünnikirjade andmise traditsioon on Saaremaa vallavalitsusele üle tulnud pärast ühinemist endistelt valdadelt ja linnalt. Saaremaa valla ajal on üritus toimunud Kuressaare kultuurikeskuses keskmiselt kuus korda aastas ehk iga paari kuu tagant ning sinna on oodatud paarikuused titad ja nende vanemad. “Arvestades praegust keerulist olukorda ei ole järgmine sünnikirjade üleandmise kuupäev veel kindel. Aga see tuleb kindlasti!” sõnas Ottis.