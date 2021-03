Kultuuri- ja spordiosakonna peaspetsialistina asub tööle Valmar Kass

Vallavalitsuses toimunud sisekonkursi komisjoni esimehe Helle Kahmi hinnangul on Valmar suurepärane valik: “Oleme Valmariga tihedat koostööd teinud ka varem, tegemist on kultuuri ja sporti hästi tundva inimesega. Valmar on ka Kahni keskuse ja viikingiaasta meeskonna liige ning tunneb meie osakonna teemasid põhjalikult. Valmari haridus ja maailmatunnetus lisab meeskonnale uue mõõtme, tema lai silmaring ja leidlik teemade käsitlus aitab valdkonda edasi arendada.”