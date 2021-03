Nii nagu vahuvein võrdub salvrätiga, nii võrdub Saaremaa valla sadamate arengukavas lauter sadamaga.

2019. aastal algatati Saaremaa vallavalitsuse korraldusega Saaremaa valla sadamate arengukava 2020–2030 koostamine. Eelnõud ettevalmistavas töögrupis lepiti kokku, et arengukava käsitleb vaid sadamaid, mitte lautreid.

Kehtiv sadamaseadus eristab lautri ja sadama läbi sadama mõiste, mille järgi loetakse sadamaks veesõidukite sildumiseks kohandatud ja sadamateenuse osutamiseks kasutatav maa- ja veeala ning seal asuvad sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud ehitised (edaspidi sadamaehitis). Sama seaduse § 37 lõike 2 järgi peab sadam olema kantud sadamaregistrisse.

Saaremaa valla sadamate arengukava eelnõu valmis tänavu 11. jaanuariks, mil see saadeti kõigile eelnõu koostamisega tegelenud töögrupi liikmetele viimaseks ülevaatamiseks. Töögrupp kiitis eelnõu 15. jaanuaril heaks ja sellele järgnes sadamate arengukava avalik arutelu 27. jaanuaril.

42 sadama asemel 59?

Avalikul arutelul esitletud eelnõu järgi keskendus Saaremaa valla sadamate arengukava sadamatele, mida on Saaremaa vallas 42. Arengukavas ei kajastatud lautrikohtade arenguga seonduvat. Sama eelnõuga oli võimalik kõigil tutvuda ja ettepanekuid esitada ka Saaremaa osavallakogude avalikel koosolekutel. Edasi pidi eelnõu jõudma Saarema vallavolikogu liikmeteni, et see siis volikogu 26. veebruari istungil vastu võtta. Volikogu liikmeteni see eelnõu aga ei jõudnud.

Samal ajal, kui osavallakogudes tutvustati sadamate arengukava avalikustatud eelnõu, jõudis Saaremaa vallavolikogu liikmeteni aga uus eelnõu, mis algsest erines. Nimelt oli uues eelnõus tehtud põhimõtteline muudatus, millega oli sadamate hulka arvatud ka lautrid ja sadamate arv Saaremaa vallas oli tõusnud 59-ni (!).

Abivallavanem Jüri Linde sõnas viimasel volikogu istungil arengukava tutvustamisel, et “lisasime sadamate nimekirjale ka mõned lautrikohad, millel on sadama tunnused”. Kes peitub aga sõna “me” taga, kes muutsid arengukava koostamise põhimõtteid pärast avalikustamist ja vahetult enne volikogu istungit, jääb arusaamatuks. Eelnõud ettevalmistava töögrupi liikmed ju muudatust heaks ei ole kiitnud.

Abivallavanemale omase mõtteselgusega kaitses Jüri Linde eelnõu volikogus ja väitis, et lautri muudab sadamaks kas slipp või muul ning muid seaduses kehtivaid nõudeid, sealhulgas kannet sadamaregistris, arvestama ei pea. Nii on uute sadamate nimekirja kantud nimetud sadamad ja niinimetatud sadamad, mis asuvad 100% elamumaal, ning sadamad, millel puuduvad sadamaehitised.

Jüri Linde teab, et Euroopa maksumaksja raha saavad erinevate toetuste näol hõlpsamini taotleda sadamad, eriti need, mis on kantud kohalikku arengukavasse, ja mängus on suur raha. Suure raha tõttu kannavad lautrid uues sadamate arengukava eelnõus sadama nime.

Seadusega vastuolus