Rallifotograaf Timo Anise pilt kandideerib veerandsajandi parimaks

Anise foto on tehtud 2014. aastal Sardiinia rallil ning tabatud on Hyundaiga sõitvad Dani Sordo ja Marc Marti. Lisaks Timo Anisele on eestlastest lõppnimekirjas ka Jaanus Ree, kes on samuti tunnustatud spordifotograaf. Hääletus toimub WRC lehel kuni 7. aprillini.