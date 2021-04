Prügifirma peab biojäätmete uuringut jalgratta leiutamiseks

Nook palub Saaremaa vallavolikogu esimehele Jaanus Tamkivile ja volikogu revisjonikomisjoni esimehele Boris Lehtjärvele saadetud märgukirjas välja selgitada, kas sellise kulutuse näol on tegu ametnike ebakompetentsuse või kuritegeliku käitumisega. Ta leiab, et 6. aprilli Saarte Hääle uudisloos kirjeldatud uuring peidab endas maksumaksja raha raiskamist eriti suures ulatuses ja vallavalitsus üritab iga hinna eest veel kord jalgratast leiutada.

Noogi selgituste järgi on kõik uuringu eesmärgiks olevad andmed vallaametnikel võimalik küllalt lihtsalt välja arvutada. “Seda enam, et vajalikud uuringud on eelnevalt teostatud ning muud vajalikud andmed Saaremaa Prügila OÜ-l, vedajatel ja käitlejatel olemas. Valla jäätmemajanduses on palju olulisemaid probleeme, kui need, mida selle uuringuga soovitakse lahendada,” nendib ta.