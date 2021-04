Saaremaa vallavalitsus soovib, et keskuse näol oleks tegu tõelise arhitektuurilise maamärgiga, mis samal ajal toimiks ühtselt olemasoleva linnaruumiga. Saarte Hääl uuris läinud nädalal, kas Kahni keskuse rajamiseks võivad kõne alla tulla ka eraomanike krundid, samuti kinnistud, mis on juba hoonestatud. Abivallavanem Helle Kahm vastas, et valla töögrupp on üle vaadanud kõik võimalikud kohad, kaalunud nende plusse ja miinuseid ning avanud aruteluks valla omandis olevad piirkonnad ja kinnistud.