Saaremaa tootja pälvis forellifilee eest hõbemärgi

“Tegu on erilise maitsega kalatootega, mille puhul on märkimisväärne ka selle tooraine – sada protsenti kohalik, Saaremaal kasvatatud forell,” ütles Potisepp hõbemärgiga tunnustatud kalatoote kohta.

Saaremaa avamere kalakasvandusest pärit vikerforellist on valmistatud traditsioonilise lepasuitsuga suitsutatud fileeviilud. Kuna fileed on leegitatud ehtsal tulel, annab see külmsuitsutatud kalale unikaalse maitse. Toode sobib lisandiks salatile, võileivale või pidulaua ehtimiseks.