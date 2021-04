Maamajade ostubuum äratab Saare ja Muhu ääremaad ellu

“Mõlemad on saared, mõlemad on eksklusiivsed ja atraktiivsed, mõlemal on pakkumine limiteeritud, aga käituvad nad täiesti erinevalt,” tõdesid andmeteadur Arko Kesküla ning juhtivanalüütikud Kaja Sõstra, Märt Leesment ja Jaan Õmblus Statistikablogis. Nimelt Hiiumaal on suvilahinnad viiendiku võrra tõusnud.