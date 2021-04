HOOAJAKS VALMIS: Kuigi eilne ilm oli kõike muud kui kevadine, said ametnikud kaatrid suuremate viperusteta vette ning on nüüd navigatsioonihooajaks valmis. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Patrullpolitseinik Geito Reek ütles, et eelkõige on eesmärgiks veenduda, et kaatrid on korras ja valmis taas hooaega alustama.