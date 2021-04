Sihtasutuse eestvedaja Jüri Kaljundi ütles, et sihtasutus tahab Vilidu maatüki vääriselupaigana kaitse alla võtta ja teha sellest näidisala. “Tahame seal kõik taimeliigid, puuliigid ja putukad inventeerida ning vaadata, kuidas see kõik aja jooksul edasi areneb,” rääkis Kaljundi. Näidisala loomise kasuks kõneleb ka tammiku asukoht Kuivastu maantee ääres, mida on lihtne külastada. Võimalusel tahab sihtasutus Vilidus maad juurde osta, et ala laiendada.