UUS ALGUS: Laura Sohvie ja Oskar Liblik tunnevad, et 19 aastaga on hotelli olemus muutunud ja aeg keerata uus lehekülg. Veekeskuse basseinid on juba tühjaks lastud ja üsna pea algavad ehitustööd. FOTO: Raul Vinni / Saarte Hääl