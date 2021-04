Saaremaa kulturist võitis unistuste pulmad

Raigo Kuusnõmm (32) ja Järvamaalt pärit Kaisa Abner (30) kihlusid 2020. aasta novembris Kreeka armsas sadamalinnas. Nii Raigo kui ka Kaisa on erialalt personaaltreenerid ning kulturismi- ja fitnessimaailmas tuntud nimed.

Finaali jõudnud kümne paari saatus selgus SMS-hääletuse teel ning konkursi võitnud Raigo ja Kaisa said auhinnaks pulmapeo, mille organiseerimisel aitavad neid Eesti tipptegijad ning paar ei pea ise millegi pärast muretsema. Paketti kuuluvad kuni 40 kutsutud külalist, pruudi kleit, peigmehe ülikond, sõrmused, oivaline toit, fotograaf, meik, soeng, peokoht, esinejad, lilled, kutsed ja kõik muu vajalik. Kuigi pruutpaaril on kõrval korraldusmeeskond, saavad peo peategelased neile siiski oma eelistusi dikteerida ning kindlustada selle, et pulmapidu tuleks nende nägu.