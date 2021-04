Muuseumirotid jagatakse välja ilma piduliku galata

Piret Hiie-Kivi FOTO: secure.pmo.ee

Ürituse projektijuht Piret Hiie-Kivi ütles Saarte Häälele, et koroonaolukorrast lähtuvalt otsustasid korraldajad sel nädalal, et 4. juunile planeeritud konverents viiakse läbi kahel päeval ehk 3.–4. juunil ja teise päeva lõpus leiab aset vaid pidulik vastuvõtt nomineeritud projektide esindajatele, auhindade üleandjatele ja korraldajatele. Kuressaare kultuurikeskuses toimuvast üritusest tuleb otseülekanne veebis.

Täpsem ajakava on Hiie-Kivi sõnul koostamisel, kuid nominentidel on võimalus valida kolme variandi vahel, mismoodi nende esitlus toimub: kohapeal, veebiülekandena või ettesalvestatud videona. “Jätkuvalt on plaan siduda sündmus Saaremaa viikingiaasta teemaga, kuid traditsiooniline galaõhtu, mis pidi toimuma Kuressaare spordihoones, jääb sel aastal paraku ära,” sõnas ta, lisades, et kõikidele kohalesaabujatele on plaanis korraldada kohapeal Covid-19 kiirtestimine.

“Kuna veel talvel oli lootus, et ehk juuni algul saab ikka tavapärase auhinnatseremoonia korraldada, siis emotsionaalselt on kõige raskem osa plaanide muutumisel olnud mõnede varasemate broneeringute tühistamine,” nentis Hiie-Kivi, kelle sõnul on korraldajatel väga kahju, et kogu Eesti muuseumirahvas ei saa aasta ühele oodatuimale sündmusele kohale tulla ja peab seda jälgima ekraani vahendusel.