Ametikooli vastuvõtul esitati rekordarv avaldusi

2019. a kevadisel vastuvõtul esitati näiteks 70 sisseastumisavaldust ja mullu 50. “Eriti suur heameel on mul selle üle, et põhikooli lõpetavad noored on meie kevadist vastuvõttu igal aastal järjest rohkem avastamas,” ütles ametikooli direktor Neeme Rand .

“Oleme tarkvaraarendaja eriala õppemeetodite arendamisega palju tööd teinud. Näiteks on meil igas kuus erialaülesed projektinädalad, mis on ülesehituselt sarnased arendusprotsessiga tarkvaraettevõtetes,” rääkis ametikooli IT ja ettevõtluse juhtõpetaja Jane Mägi. “Arvan, et sellel on eriala populaarsuse kasvus oma osa.”