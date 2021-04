Märtsis vallavalitsuse raha väärkasutamise pärast lahvatanud skandaali tõttu ametist lahkunud Tüütsi on Keskerakonnaga seostatud varemgi.

“Keskerakond ei ole talle kunagi pakkunud, nagu räägitakse, mingisugust osakonna juhi või vallavanema kohta,” lükkas volikogu keskerakondlasest aseesimees Aivar Aru märtsis ümber kõik kuulujutud, mis Tüütsi ja Keskerakonna suhte kohta käisid. Samas Aru küll tunnistas, et Tüütsi puhul häiris teda kaitsetu mehe patuoinaks tegemine. Teadupoolest süüdistati Tüütsi, et too ostis valla raha eest alkoholi ning lasi selle kuludesse kanda salvrättidena.