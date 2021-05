Rootsiaegsed majad saavad Norra rahaga uue elu

Ehasoo märkis, et sadamaait oleks ilma toetuseta valminud etapikaupa, nüüd aga saab ruumid korda ühekorraga. Projekti maksumus koos omaosalusega on 720 000 eurot.

“Ostsime selle Riigi Kinnisvara AS-ilt ja pidime ta kasutusse võtma, aga siis tuli välja, et katus hakkab kohe kokku kukkuma,” rääkis Mäekallas, kelle sõnul kulub hoone kordategemiseks vähemalt poolteist aastat. “Seal on nii palju varjatud puudusi, et ise selle remontimine läheb väga kulukaks.”

Hoone ajalugu uurinud arhitekt Mihkel Koppel ütles, et Tolli tänav 4 hoone on ehitatud Rootsi ajal, 17. sajandi teisel poolel ja oli algselt kullasseppade maja. Väidetavalt jäi Kuressaare linnas Põhjasõjas terveks ainult kümme maja ja see on üks neist.