JUHTKIRI ⟩ Kummardus ema ees

Juba üle aasta kestnud koroonaaeg on pannud emade õlule veelgi suurema koorma. Olid ju paljud koolilapsed sunnitud jääma distantsõppele ning koju jäid ka paljud lasteaiamudilased. Seega on suur osa emadest pidanud korraga toime tulema nii oma tööülesannete kui ka lasteaia- ja kooliõpetaja rolliga. Sest teistmoodi polnud lihtsalt võimalik. Lapsi ja kodu ju hooleta jätta ei saa. On ka neid emasid-vanaemasid, kes viiruseohu tõttu ei saanud kuude kaupa oma laste ja lastelastega kohtuda.