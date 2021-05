Tarmo Pikner üllitas viikingiteemalise raamatukese

Pikner ütles, et eelmise aasta algul avaldatud raamatus “Akropoli koodeks” kolmanda protokollina ilmunud lugu on eraldi väljaantuna veidi kohendatud. Tegu on autori nägemusega sellest, kuidas 8. sajandil võis viikingilahing Salme kandis aset leida. Raamat võiks Pikneri sõnul ärgitada ka teisi huvilisi Saaremaa viikingite saagat täiendama, sest miskipärast on sellest perioodist vähe kirjutatud.