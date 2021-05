Nii toimub see võitlus iseendaga läbi kuu aja, mil käib lauda puhastamine ja valmis seadmine uute kanade jaoks. Nüüd vähemalt nii palju, et kõik vajalik on ette valmistatud ja õigeks ajaks valmis jõutud. Täitsa ilus sai teine, nagu uus! Või uueväärne. Puhas, valge, steriilne. Silm lausa puhkab. Ei tahakski ära rokastada. Paneks kile peale, nagu vanemad inimesed teevad oma diivanite ja telekapultidega – püsiks aastakümneid uueväärne.

Kui asjad saavad õigeks ajaks valmis, siis see paneb alati kahtlema, et mida ma siis unustasin. Ei saa ju olla nii, et kõik asjad on õigeks ajaks valmis. Vaatad kella ja mõni vaba hetk jääb ülegi. Kahtlane. Kohe ikka väga kahtlane.

See, et mahevili on Eestimaa pealt peaaegu otsa saanud, oli muidugi veidi ebameeldiv üllatus. Nagu ikka – kui mul on raha kõige vähem, siis kulutusi kõige rohkem. Või noh, millal mul on raha palju olnud? Naljamees. Ühe sõnaga – jälle tavaline olukord.

Suur aitäh, põllumehed!

Põllumajanduses on loogika selline, et sügisel ja kevadel külvatakse seemned põllule, koristamine hakkab augustis ja äärmisel juhul lõpeb isegi oktoobris. Siis müüakse märg vili otse põllult, kuivatatakse oma kuivatis ning müüakse kokkuostjatele või jäetakse endale salve/lattu, et paremat hinda oodata. Üldjuhul on kevadeks kõik laod tühjad, sest uued väetised ja seemned vajavad ruumi.

Kuna minu rahakott pole olnud umbselt eurosid, vaid pigem tolmu täis, ostan ma sööta kuu-kahe kaupa. Nüüd siis avastasin, et ma ei ole kellegagi pikemaajalist diili teinud ja võib juhtuda, et uute kanade jaoks ei ole mul sööta varuda. Ups. Tekib paanika ja hakkan üle Eesti vilja otsima. Otsin siit, otsin sealt, otsin iga nurga pealt. Jumal tänatud, et on olemas Facebook ja vastavasisulised grupid. Aamen, Zuckerberg! Õnneks ladudes ikkagi leidub veel sobivat vilja. Aga pean nüüd 4–5 kuu söödavaru ette ostma, sest järgmine saak tuleb ju alates augustist. Mäletad, just ütlesin seda. Ja söödavajadus kuus on üle kahe korra suurem kui varem. Sest mul tuleb ju üle 3000 kana.

Millegipärast mind keegi kohati ikka hoiab, sest need samad tublid tootjad on valmis mulle maksetähtaja osas vastu tulema. See on suur õnnistus. Suur aitäh teile! See on see, mida olen alati põllumeeste puhul näinud – vastutulelikkus ja sõbralikkus. Kuigi suurt raha selles valdkonnas ei teeni, teevad inimesed oma tööd suure kire ja armastusega.

Ühesõnaga – suutsin suurest jamast jälle kuidagi pääseda ja minu poolest võivad uued “preilid” oma Saaremaa-koju sisse kolida. Ei tea, mitu korda neid eksimusi andeks antakse. Ma annan endast kõik, et igat eksimust ainult korra läbi teha. Aga kuskil on ilmselt piir. Loodame, et see niipea kätte ei jõua. Praeguseks olen omadega miinuses, aga kui need “preilid” kõik munema hakkavad, siis hoidke piip ja prillid! Saadan mune kohe üle Eesti, nii et tolmab. Siis saan kõik võlad tasutud ja aasta lõpus jääb mulle endale ka ehk midagi. Kohe nii võimas olen tulevikus! Aga nagu öeldakse: “Lootus on lollide lohutus!”