Kui Olivia Newton-John lauluga "Long Live Love" ("Elagu armastus") tõepoolest esikoha saavutanuks, olnuks see juba kolmas brittide võit väga populaarsel rahvusvahelisel lauluvõistlusel, mida korraldatakse 1956. aastast alates. Inglismaa prestiiž maailmas oleks mõneks ajaks kindlasti paranenud ja seda vaatamata asjaolule, et juba toona oli Eurovisionil märgata tugevaid kitši elemente.

1974. aasta lauluvõistluse eel ei osanud aga keegi prognoosida, et brittide suured lootused purustab toona maailmas veel täiesti tundmatu Rootsi ansambel. Loodud oli see kõigest vaid kaks aastat varem, sellest hoolimata tõusis rootslaste ansambel kindlalt esikohale lauluga, mis on jäänud hitiks tänaseni.