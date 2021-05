Üha enam tuleb ilmsiks liike, kelle puhul on vaid paari aasta küsimus sattuda ohtu või jõuda isegi väljasuremise äärele. Üks selline liik, Euroopa ohustatuimaid, on euroopa naarits (Mustela lutreola). Selline ülemaailmne probleem ei ole siiski jäänud tähelepanuta. Looduskaitsel ponnistusi jagub ning üheks ambitsioonikamaks ja keerulisemaks võimalikuks looduskaitsealaseks ettevõtmiseks saab lugeda liigi ümber- ja taasasustamist. Tõsi, see on üks kulukamaid ja suurimat eeltööd vajavaid tegevusi, kuid edu korral on see liigi jaoks uus algus.