Orissaare alevikuvanemaks sai õpetaja Sander Lember

Kuressaares üleskasvanud, kuid Orissaare juurtega Lember sai lauluväljakule alevikuvanemat valima tulnud 78 hääleõiguslikult Orissaare elanikult 75 häält. “Tore, et valimistele tuli päris palju rahvast, ise kartsin, et inimeste huvi on väike ja alevikuvanem jääb valimata,” ütles Lember.

Pärast kahtkümmet õpingu- ja tööaastat Tartus tunamullu perega Orissaarde kolinud Lember märkis, et esimese hooga tekitas alevikuvanemaks kandideerimise ettepanek temas kõhklusi. “Mõtlesin, et ma olen siin ainult kaks aastat elanud ja kindlasti on paremaid kandidaate, kes kohalikku elu rohkem tunnevad,” lausus ta. Kui ülejäänud neli kandidaati kandideerimisest loobusid, otsustas nüüdne alevikuvanem lõpuni minna. Lemberi sõnul ajendas teda julgust kokku võtma eelmisel aastal Orissaare kultuurimajas peetud avalik koosolek, kus vallaametnikud tutvustasid valla eelarvet, kuid kuulamas oli üllatavalt vähe rahvast. Alevikuvanemana on Lemberi sõnul tema roll selgitada välja kohalike elanike arvamus teemadel, mis vajavad otsustamist, ja edastada inimeste seisukohad võimukandjatele. Ühtlasi püüab ta Orissaare elanikke julgustada oma arvamust välja ütlema.