Kaks koroonakevadet on olnud õpilastele keeruline aeg. Seda enam Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi õppuritele, kel iseseisva töö maht niigi suurem kui statsionaarse õppega gümnaasiumis. Ometi kannab pingutus vilja – kes on tublilt tööd teinud, saab nüüd juba mõne nädala pärast lõputunnistuse. See dokument tagab tööturul kindlasti avaramad võimalused kui poolikuks jäänud haridus.

"Täiskasvanute gümnaasiumi jaoks on kõige olulisem julgustada pooliku haridusteega inimesi õppima tulema ning kõige paremad julgustajad on nii kooli vilistlased kui ka õpetajad," ütleb KTG direktor Ly Kallas. "Meie koolis on võimalik omandada haridus 7.–12. klassides ja lähenemine õppijatele on väga individuaalne."