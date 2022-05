Kui aga seljavalu sellegipoolest selga kargab, on siiski paar võimalikku lahendust, mis sellele leevendust võivad tuua.

Üha kasvav kõht võib lülisambale olla parajaks koormuseks. Koos rasedusega kaasneva kõhulihaste nõrgenemisega on see aga paras seljavalu tekitaja. Nagu iga inimene, on ka iga rasedus ja selle kulg individuaalsed.