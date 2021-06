Edasilükkamine võib tähendada küll odavnemist, kuid tekitab segaduse koolide remontimise graafikus ja asenduspindade kasutamises. Saaremaa ühisgümnaasiumis on kõik ettevalmistused Upale kolimiseks tehtud.

“Seda palli on raske tagurpidi veerema panna,” ütleb Saaremaa ühisgümnaasiumi haldusjuht Aado Haandi, kelle tööst on viimastel kuudel lõviosa võtnud just kooli kolimise ettevalmistamine.