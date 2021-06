VIDEO ⟩ Muusikud kinkisid tervishoiutöötajatele laulu „Nähtamatud Inglid“

Mikk Targo sõnul on see vähim, mida loomeinimesed saavad selles olukorras teha.

Mul on väga hea meel, et kõik, keda me selles projektis osaleda palusime, olid lahkelt nõus,“ ütles Targo.

„Tähelepanu on see, mis puudutab. Teadmine, et meie kultuuri suurkujud on selle laulu valmimiseks panustanud, on väga liigutav,“ lisas Liivet.