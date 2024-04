Regionaalminister Madis Kallas lahkub ametist

​„Ministriameti võtsin vastu sooviga võidelda Eesti maaelu eest ning vähendada piirkondlikku ebavõrdsust. Kui ametisse astusin ning põllumeeste, toidutootjate ja maapiirkondade inimestega suhtlesin, sain veelgi enam aru, kui kriitiline on praegu tegeleda sellega, et elu maapiirkondades lõplikult välja ei sureks,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Tajusin Saaremaalt tulnuna seda vastutust ning tunnen täna, vaadates möödunud aastale tagasi, et need sihid, mis said ametisse astudes seatud, ei ole täiel määral täitunud.“