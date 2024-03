Eestis ei ole selliseid uuringuid veel tehtud, kuid Eesti terviseamet on sama meelt soomlaste soovitusega, teatas rahvusringhääling. Soome terviseameti uuringud näitavad, et sooja vee voolamisel läbi plasttorude võib sealt eralduda ohtlikku kemikaali bisfenool A.

Helsingin Sanomat kirjutas, et see võib mõjutada inimese immuun- ja närvisüsteemi või viljakust. Suured kogused kemikaali on loomkatsetes kahjustanud ka neere ja maksa. Eesti terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lauri Liepkalns lausus, et Eestis ei ole veel bisfenool A sisaldust soojas kraanivees uuritud, kuid Soome uuringule tuginedes soovitab samuti sooja või leiget vett joogiks ja toidu valmistamiseks pigem mitte kasutada.