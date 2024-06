Suvise tuleohutuse meelespea vaid üks säde võib põhjustada metsatulekahju

Eesoleval jaanipäeval teevad paljud eestlased jaanituld. Tulekahjude statisika näitab, et hooletu lõkke tegemine on aga kõige levinum metsatulekahjude põhjustaja. Üks peamine põhjus, miks lõkked kontrolli alt väljuvad, on järelevalveta jätmine. On tähtis jälgida, et lõket ei tehtaks kohta, kus ümberringi on kergestisüttivad materjalid. Tasub vaadata ka tuule suunda ja tugevust – juba väike tuuleiil võib sädemed või hõõguvad söed ümbruskonna kuiva taimestiku peale edasi kanda. Enne lõkke tegemist on oluline valmistada ette turvaala. Lõke tuleb teha vähemalt kaheksa meetri kaugusel elumajadest ja kergesti süttivatest materjalidest. Kuna paljud põlengud saavad alguse lõkkest, mis pole täielikult kustutatud, tuleb lähedal hoida tulekustutusvahendeid või ka vett ja liiva. Kõige turvalisem on lõket teha ainult selleks ettenähtud kohta.