MAAILM ⟩ G7 jõudis kokkuleppele suurettevõtete maksustamises

Nädal tagasi Londonis toimunud maailma suuremate tööstusriikide rahandusministrite kohtumisel lepiti kokku, et tulevikus peavad rahvusvahelised suurettevõtted makse tasuma riikides, kus nad raha teenivad, mitte aga riikides, kus nad on registreeritud.

Veel leppisid ministrid kokku, et minimaalne tulumaksumäär ettevõtetele saab olema 15%. Selle sammu eesmärk on, et üksikud riigid ei saaks eelist, kui nad kehtestavad madalama maksumäära.