JUHTKIRI ⟩ Eratee märk kui takistus?

Kohalikud on aastakümneid kasutanud liivase põhjaga ujumiskohta Rannamäe kinnistu juures, paljud aga pelgavad seda kasutada, kuna kruusatee äärde on püsti pandud sissesõidukeelu märk kirjaga “Eratee” ning ranna äärde istutatud hekk.

Vätta külade seltsi juhid otsivad abi Saaremaa vallavalitsuselt, et eratee taas avalikku kasutusse saada. Mitte ainult randa pääsemiseks, vaid ka selleks, et jalutajad, ratturid ja sportijad seal liikuda saaksid. Kergliiklusteed Vaivere–Vätta maantee ääres ju pole ning asfalttee ise on üsna kitsas.