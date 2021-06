Frenoloogia on pseudoteadus, mis põhineb ideel, et psüühika erinevad funktsioonid asuvad inimaju erinevates osades. Frenoloogid usuvad, et inimese vaimseid võimeid ja omadusi on võimalik hinnata tema kolju kuju järgi. Säärane idee põhineb oletustel, et kui mingi psüühiline funktsioon on hästi arenenud, on sellele vastav aju osa suurem ning et aju kühmude kuju kajastub ka kolju kujus. Tänapäeval on teadlased seisukohal, et need oletused ei vasta tõele.