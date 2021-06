Teismeline saab koroonavaktsiini vanemate nõusolekul

Kui mujal Eestis saab tänasest laste vaktsineerimiseks aega broneerida digiregistratuuris www.digilugu.ee või riigi infotelefonil 1247, siis laste vaktsineerimiseks Saaremaal peavad vanemad või hooldajad pöörduma Kuressaare haigla poole telefoninumbritel 51 982 986 või 53 239 041.

Haigla infektsioonikontrolli õe Inga Adamsoni sõnul koostab ta vaktsiini ootavatest lastest küll nimekirja, ent praegu ei ole veel täpsemalt teada, millal kaitsesüste tegema hakatakse.

"Selleks, et lapsi vaktsineerida, peame tellima Pfizeri vaktsiini, kuna meil on kasutamiseks peamiselt Moderna vaktsiin, tuleb meil laste vaktsineerimiseks Pfizeri vaktsiini tellida," selgitas Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. "Tellimisel peame arvestama sellega, et ühest viaalist saab viis-kuus vaktsiinidoosi."

Alaealistele peab broneeringu tegema lapsevanem või ametlik hooldaja ning soovitav on ka, et vaktsineerimisel saadaks teismelist täiskasvanu. Uue vanuserühma vaktsineerimine toimub samamoodi kui teistel – tuleb broneerida aeg ning minna õigel ajal kohale, kaasas isikut tõendav dokument. Pfizeriga vaktsineerimisel tuleb kuue nädala pärast teha ka teine doos, selle aeg antakse esimese doosi tegemisel.

Seni oli Covid-19 vastu vaktsineerimine võimalik neil, kes on vähemalt 16aastased.

12–15aastastel lastel on kõige sagedasemad kõrvaltoimed sarnased, mis on esinenud 16aastastel ja vanematel. Nende hulka kuuluvad valu süstekohas, väsimus, peavalu, lihas- ja liigesvalu, külmavärinad ja palavik, kõhulahtisus. Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged või mõõdukad ning kaovad mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Häirivate vaktsineerimisjärgsete kõrvaltoimete tekkimisel tuleb ühendust võtta perearsti infotelefonil 1220.

Jätkuvalt on oodatud vaktsineerima ka kõik teised vanuserühmad. Vabu aegu on saada üle Eesti.