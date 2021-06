Poola EM-ralli jätkus laupäeval seitsme kiiruskatsega. Kui avakatsel eestlastel probleeme polnud, siis reede esimesel katsel suri Torn - Pannase Ford Fiesta Rally3 auto kolmel korral välja ja kuigi järgmise katse eel vahetas Torn autol aju, siis probleemid jätkusid ka järgneval katsel. Kahe katsega olid Torn - Pannas tehniliste probleemide tõttu kahjuks konkurentidele ära andnud ligi viis minutit, mis tähendas, et ralli üldarvestuses ja klassivõidu püüdmise võimalused olid läinud enne, kui need alatagi jõudsid.

Tänu Ken Torni mehaaniku oskustele saadi neljandaks katseks auto taas sõidukorda ning kohe tuli ka ERC Junior katsevõit ning päeva üks parimaid absoluudi katseaegasid (21), mis tähendas, et seljataha jäi palju R5 autosid. Seitsmendal katsel pidid eestlased konkurendi tee blokeerimise tõttu peatuma ning said kirja nominaalaja.

Hoolimata probleemidest on uus Ford Fiesta Rally3 auto end näidanud väga heast küljest ja katsetel, kus eestlased on saanud probleemideta sõita on kaotust kiirematele R5 autodele olnud umbes 2 sekundit kilomeetri peale.

Ken Torn: "Tegelikult olid ägedad ja kiired katsed ja usun, et kõik katsed mida hooga sõita saime, tegime hästi ja sama plaan on ka homseks."

Kauri Pannas: "Kuigi meil oli terve päev sekeldusi ja saime täiega sõita vaid kolm kiiruskatset, oleme siiski väga rahul, sest hoog on olemas ja näen, et arenemisruumi on. Mind on see auto väga üllatanud. M-Sport on sellega täpselt naelapea pihta löönud, väga nauditav."