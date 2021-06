TAVAPÄRASEST VAREM ⟩ Sinivetikaid leidub juba ka Saaremaa läheduses

Värsked satelliidiandmed näitavad, et sinivetikaid on Läänemeres üsna palju, neid leidub ka Saaremaa ja Hiiumaa läheduses, märgib Riigi Ilmateenistus oma Facebooki postituses.

"Sinivetikad moodustavad veepinnal õlitaolise kihi. Kui see koht muutub paksuks ja tihedaks, siis sinivetikad surevad ja moodustavad haisva löga. Mõned sinivetikad toodavad surres mürke, mis on inimestele ja loomadele ohtlikud. Kui vees on sinivetikad, siis ei soovitata seal ujuda, välja arvatud juhul, kui vett mitu korda päevas testitakse."

Lähiajal jätkub kuumade ilmade tõttu ka mereveetemperatuuri tõus ning sinivetikatele üha soojenev merevesi meeldib - see soodustab nende teket. "Õnneks jäävad suuremad sinivetikate kolooniad meist veidi kaugemale avamerele. Kui aga tuule suuna osas tuleb järsk muutus, siis võivad sinivetikad hakata rohkem meie vete suunas kanduma. See on vaid aja küsimus. Suuremad probleemid on alles ees," nendib ilmateenistus.