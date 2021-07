Kihelkonna Coopi poodi kaunistavad Ave Nahkuri uhked maalid

Pood ja selle ümbrus on Kesseli sõnul justkui Kihelkonna aleviku süda, mistõttu tundus õige just see maalidega kaunistada. Lihtsalt tuli ka otsus valida kunstnikuks Ave Nahkur.

“Muu sinna ei sobikski. See kunstnik oli meie jaoks lihtsalt ideaalne valik,” kinnitas Kessel, kelle sõnutsi tõlgendab Nahkur läbi oma loomingu õigesti just maakohtade ilu ja olekut.

“Tundsin, et kogukond vajab veidi silmailu. Varemalt on meil samal eesmärgil poe ette sätitud ka lilledega paat,” rääkis Priit Kessel. Mehe sõnul äratavad sellised asjad tähelepanu, meelitavad turiste ning on rõõmuks kohalikele.

Kihelkonna elanik Annika Allak (fotol) leidis, et poodi ehtivad maalid kujutavad täpselt nende küla elu. Tantsivad jänesed-hundid piltidel on tema sõnul väga Kihelkonna inimeste sarnased. “Tantsuoskusest meil puudu ei jää ja pidu oskab igaüks pidada,” nentis ta muiates.

Inspiratsiooni on kunstnik saanud ka kohalike rahvariiete motiividest.

“Tõesti ilus on,” arvas poekülastaja Tiit Paulus, kelle sõnul peakski koledaid vanu maju nõnda üle maalima. “Kas siis ära värvima või maha lammutama,” sõnas ta.

Kunstnik Ave Nahkuri enda sõnul valmis teos märksõnade abiga. “Mulle öeldi soovid ette, selle järgi tegin kavandi ning lasin teose seinale panna.”

Maaelu propageerivaid kunstiprojekte Nahkuril suvel jagub. Hetkel on valmimas piimapukk Imavere piimandusmuuseumile, mõne aja pärast läheb töösse külapink Vilsandile.

Suvel tööst puudust ei tule, küll aga peab Ave Nahkur tunnistama, et talvel on lood kehvemad. “Praegu on kõik töö ainult suvel, talvel pole justkui midagi teha. Olen väga avatud tellimustele, ootan neid igal ajal, igal aastaajal hea meelega,” lausus ta.