30. juunil, see on pool aastat pärast Brexiti lõplikku jõustumist lõppes Suurbritannias kampaania, mille eesmärk oli lihtsustatud korras registreerida riigis elavad EL-i maade kodanikud. Päevavalgele tuli võimude jaoks suisa vapustav fakt: sääraseid kodanikke on udusel Albionil pea poolteist korda ehk ligi kaks miljonit enam, kui seda oletas Home Office.